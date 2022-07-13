Тель-Авив, Израиль, , 18:38 — REGNUM Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время личной встречи с президентом США Джо Байденом планирует обсудить ядерную программу Ирана и вопросы региональной безопасности, сообщают 13 июля местные СМИ со ссылкой на заявление Лапида в аэропорту Бен Гурион.

Израиль и США James Emery

«Мы обсудим создание новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока в соответствии с Соглашениями Авраама и достижениями саммита в Негеве. Помимо этого мы обсудим необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу», — объяснил Лапид.

Напомним, Джо Байден 13 июля прибыл в Израиль. В поездке на Ближний восток его сопровождает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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