Астрахань, , 18:06 — REGNUM В Астраханской области директор ООО «Сан Лайт-Астрахань», осуществляющего деятельность в сфере перевозок, предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы семи работникам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

По версии следствия, директор фирмы с января по ноябрь 2021 года не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев семи работникам. Общая сумма задолженности составила более 720 тысяч рублей, хотя в кассе и на расчетных счетах фирма имелась необходимая сумма.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью погасил задолженность. Расследование завершено, дело направили в суд.