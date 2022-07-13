Симферополь, , 18:03 — REGNUM Туристический сезон в Крыму в 2022 году полноценно не состоялся. Об этом 13 июля журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным, которые привёл Аксёнов, в июне 2022 года в Крыму официально было зарегистрировано 815 тысяч отдыхающих — на 40% меньше, чем в 2021 году и на 12% меньше, чем в 2019 году.

«Понимаем, что сезон полноценно не состоялся. У людей был стресс с изменением в общем ситуации, логистики, поэтому конъюнктура и рынок изменился», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о снижении турпотока в 2022 году на 30% — в регионе ожидают до 6 млн туристов. Это связано с временной приостановкой авиасообщения с регионом. Вместе с тем, власти Крыма ожидают, что полуостров в 2023 году станет транзитным для туристов, направляющихся на курорта Херсонской и Запорожской областей.