Анкара, 13 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Стамбуле завершились переговоры военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН, посвящённые вопросу экспорта украинского зерна, сообщает 13 июля министерство обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

Переговоры проходили на одном из военных объектов в Стамбуле в закрытом для прессы режиме.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российской стороной на консультациях «представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению» вопроса вывоза зерна из черноморских портов.