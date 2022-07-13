Москва, 13 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. После признания бывшего советника экс-президента США Джона Болтона следует иметь в виду, что американские чиновники могут говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Теперь, глядя на каждого посла США в ООН и вообще любого американского чиновника, надо иметь в виду, что говорить они могут все что угодно, а на самом деле занимаются подготовкой переворотов и дестабилизацией ситуации в других странах», — рассуждает Миронов.

Он также напомнил, что Болтон некоторое время занимал должность постоянного представителя США при ООН.

«То есть одной рукой он в Совбезе голосовал за «мир и безопасность во всем мире», а другой готовил госперевороты. Впрочем, он сам цинично признавался, что миром должна управлять не ООН, а «международное сообщество» во главе с США», — констатировал Миронов.

Ясно, что так продолжают думать и преемники Болтона, продолжил депутат.

«Потому что поддержка и организация госпереворотов и свержение неугодных режимов — это фирменный почерк внешней политики Вашингтона, о чем даже снято немало художественных фильмов, в том числе американских. Европа, Азия, Африка — примеров за последние десятилетия масса. Уверен, многие картины скоро получат документальные подтверждения», — констатировал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший советник экс-президента США Болтон признался, что помогал планировать госперевороты, однако он не уточнил, в каких странах.