Зрители массово раскритиковали трейлер предстоящей картины «Брат-3». Об этом написал портал «Канобу» 13 июля.

Ролик подвергся критике пользователей Сети из-за неоднозначных монтажных склеек и практически полного отсутствия диалогов. Также зрители не оценили наличие посторонних звуков на видео.

«Я думал, бессмысленнее видосиков из TikTok ничего не может быть. Как же я ошибался…», — негодует Black Water.

«А другого названия для фильма не было? У людей одна ассоциация с «Братом». И она не в вашу пользу!», — возмущается Анна.

«Интересный факт: практически у всех, кто смотрел трейлер, начинался приступ эпилепсии из-за убогих монтажных склеек», — пишет Star Lord.

«Как пожаловаться на видео?», — сердится Артём.

Напомним, режиссёром ленты «Брат-3» выступит Валерий Переверзев. Роли в фильме исполнят Владимир Торсуев, Эрик Робертс, Александр Донский, Костас Мэндилор и другие.

