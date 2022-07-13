Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 18:01 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело по сообщению о халатности должностных лиц сельской администрации при признании жилого дома аварийным. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Аварийный дом Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия

По данным следствия, в октябре 2015 года на основании коллективного заявления жителей дома № 1 на улице 40 лет Октября поселка Золотково, заключений межведомственной комиссии и государственной жилищной инспекции Владимирской области было принято решение о признании дома непригодным для проживания. Однако должностные лица администрации в не провели обследование дома и не приняли решение признать его аварийным. Только 23 мая 2022 года по результатам прокурорской проверки принято соответствующее решение.

Дом не был включен в адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», а также в ранее действовавшие и реализованные областные программы переселения. Также из-за бездействия должностных лиц администрации нарушены законные интересы жильцов дома, которых лишили права на получение выкупной цены либо предоставление благоустроенного жилого помещения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».