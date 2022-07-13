Ньюкасл, Великобритания, , 17:57 — REGNUM Как сообщает издание The Telegraph, «Ньюкасл» готов побить свой трансферный рекорд и купить 22-летнего центрфорварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака. Сумма трансфера составит 60+ миллионов евро.

На данный момент трансферным рекордом «Ньюкасла» является переход 24-летнего опорного полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимарайнса из «Лиона» 30 января 2022 года за 42,1 миллиона евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Александер Исак принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету форварда три гола в шести встречах.