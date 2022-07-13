Киев, 13 июля 2022, 17:56 — REGNUM Украинские войска покинули район города Бахмут в Донецкой Народной республике (ДНР), сообщает 13 июля зарубежный Telegram-канал Aquila.
Источником этой информации заявлено некое официальное сообщение украинской стороны.
Стоит отметить, что подтверждений этой информации пока нет.
Напомним, в направлении Бахмута (Артёмовска) в последние дни развивалось наступление российских войск и Народной милиции Донбасса.
По неофициальным оценкам, географическое положение этого города не способствует созданию устойчивого оборонительного района.
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