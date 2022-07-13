Киев, 13 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Украинские войска покинули район города Бахмута в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 13 июля зарубежный Telegram-канал Aquila.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Источником этой информации заявлено некое официальное сообщение украинской стороны.

Стоит отметить, что подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, в направлении Бахмута (Артёмовска) в последние дни развивалось наступление российских войск и Народной милиции Донбасса.

По неофициальным оценкам, географическое положение этого города не способствует созданию устойчивого оборонительного района.