Плюсский район, Псковская область, , 17:59 — REGNUM Собственники квартир, в которых обрушились балконы, получат компенсации от властей Псковской области. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обрушение балконов в жилом доме в Псковской области Пресс-служба администрации Псковской области

В жилом доме в Плюсском районе Псковской области произошло обрушение балконов. В ходе рабочей поездки губернатор региона Михаил Ведерников осмотрел пострадавший многоквартирный дом.

Заместитель главы района Наталья Иванова сообщила губернатору, что экспертизу успешно завершили. По её итогам здание признали аварийным.

На сегодняшний день жители аварийного дома размещены на базе временных пунктов размещения. Ведерников подчеркнул, что их эвакуация не была организована на необходимом уровне, что недопустимо.

Жильцы получат компенсацию по рыночной стоимости квартир. Объем средств, которые выделят на эти нужды, оценивают в 36 млн рублей. Ведерников подчеркнул, что каждая семья получит помощь.