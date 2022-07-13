Бергамо, Италия, 13 июля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Спортивный директор «Аталанты» из Бергамо Тони Д’Амико опроверг информацию о возможном переходе 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в римскую «Рому».

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

«Интерес «Ромы» к Миранчуку? Это неправда. Переход Алексея в «Рому» невозможен», — цитирует Д’Амико издание Sport24.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле россиянин провел 766 минут.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.