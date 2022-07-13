Вашингтон, 13 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Власти США не имеют информации, которая могла бы подтвердить заявления о якобы планируемых поставках Ираном вооружений в Россию. Об этом 13 июля сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Доказательств нет, но имели место переговоры», — заявил Салливан и добавил, что, по мнению Вашингтона, в интересах России — укрепить партнерство с Ираном ради продолжения военной операции на Украине.

Ранее источник в МИД РФ заявил агентству «Интерфакс», что утверждения официальных лиц Вашингтона о якобы планах России закупить крупную партию иранских ударных беспилотников вызвали в Москве «откровенное недоумение».