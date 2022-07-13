Бишкек, 13 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Министерство труда, соцобеспечения и миграции Киргизии намеревается применить опыт Китая в борьбе с бедностью. Об этом заявил министр Кудайберген Базарбаев на встрече с послом КНР Ду Дэвэнь.

Бедность

«Мы бы хотели рассмотреть возможность обмена опытом и знаниями с нашими коллегами из Китая по теме борьбы с бедностью, а также в других успешных направлениях социальной политики КНР», — отметил высокопоставленный чиновник.

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В ответ на это глава китайского диппредставительства сообщила, что посольство Китая готово приложить усилия для реализации предложений, озвученных главой Минтруда Киргизии.

«Китай активно борется с бедностью на протяжении 100 лет, и за последние 10 лет мы добились его полного искоренения. Благодаря усилиям государства более 800 миллионов китайцев к 2021 году были выведены из-за черты бедности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом с Киргизией», — подчеркнула Ду Дэвэнь.

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