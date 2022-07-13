Подгорица, 14 июля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего черногорского коллегу Мило Джукановича с Днем государственности Черногории — 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба президента Черногории.

Predsednik.rs Президент Черногории Мило Джуканович и президент Сербии Александр Вучич

«От имени граждан Республики Сербия и от себя лично поздравляю Вас с Днем государственности Черногории. Желаю процветания Вашей стране и благосостояния всем ее гражданам», — говорится в поздравлении Александра Вучича.

Напомним, что День государственности Черногории отмечается 13 июля в память об одном из ключевых событий черногорской истории — в этот день в 1878 году Берлинский конгресс признал Черногорию независимой от Османской империи.