Талас, Киргизия, 13 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Власти Таласской области Киргизии нашли оригинальный способ решения проблемы нехватки медицинских кадров — они обещают дарить по 50 тысяч сомов (37 тысяч рублей) мужчинам, которые привезут в область невесту-врача из другого региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Как отмечают в региональном представительстве президента, первый денежный сертификат накануне, 12 июля, получил житель села Чон-Капка, который недавно женился на враче-неврологе из другой области.

Напомним, что по официальным данным, в поликлиниках по всей Киргизии работают чуть больше 2 тысяч семейных врачей. Это почти на тысячу меньше, чем необходимо для нормального обслуживания населения.

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