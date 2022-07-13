Анкара, , 17:45 — REGNUM Как сообщает агент 25-летнего таранного форварда московского «Спартака» и сборной Ямайки Шамара Николсона Ненад Портега, турецкий «Фенербахче» не заинтересован в подписании футболиста.

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«Информацию об интересе «Фенербахче»? Это неправда», — цитирует Портегу издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Шамар Николсон принял участие в шестнадцати матчах за московский «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Ямайки на счету футболиста два ассиста в двух матчах Лиги наций КОНКАКАФ.

За «Спартак» Николсон выступает с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро, а соглашение Николсона с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.