Москва, , 17:43 — REGNUM Идея США ввести предельную стоимость покупки на российскую нефть едва ли может быть реализована на практике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

«Мне кажется, вероятность того, что эти разговоры дойдут до каких-то дел достаточно невелика», — высказал свое мнение эксперт.

В качестве доводов он привел три группы проблем, которые могут свести на нет все усилия США установить предельную стоимость российской нефти в глобальном масштабе.

«Во-первых, для многих развитых стран возникает юридическая коллизия — по их законодательству картельные соглашения нелегальны. Во-вторых, довольно сложно будет добиться дисциплины участников соглашения. Ну и в-третьих, на рынке сейчас нет избытка предложения, а у России значительная доля рынка нефти. Если произойдет снижение доли российской нефти, то произойдёт заметный рост цен. Все возможно, это же политическое решение. Но мне кажется, что даже если оно будет принято совсем не факт, что оно будет исполняться так как оно будет декларироваться», — сказал Хестанов.

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