Москва, , 17:42 — REGNUM Поверить признанию бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона настроен лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Interkomitet.ru

«Болтон, похоже, явно проговорился. Но правильно было бы проверить его слова и детально изучить роль Вашингтона в сегодняшних кровавых событиях, прежде всего, на Украине, начиная прямо с 2014 года. Чтобы не только украинцы, но и сами американцы увидели, насколько двуличны, безобразны и губительны действия США и их союзников по НАТО, когда речь идет об установлении пресловутой гегемонии коллективного Запада», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий предлагает копнуть и дальше.

«Майдан 2004 года, «революция роз» в Грузии, «Арабская весна», попытки переворотов в странах СНГ, в Турции. Почерк авторов виден везде», — отметил парламентарий.

В целом, по его мнению, показательно, что пусть и бывшее, но все же официальное лицо американской администрации высокого ранга признало: США вмешиваются в дела других суверенных стран с целью установления подконтрольных им режимов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший советник экс-президента США Болтон признался, что помогал планировать госперевороты, однако он не уточнил, в каких странах.

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