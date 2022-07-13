Суздаль, Владимирская область, , 17:38 — REGNUM В городе Суздале 83-летний пенсионер обвиняется в убийстве 38-летнего внука. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Нож Nversia.ru

По версии следствия, вечером 9 июля родственники отдыхали на приусадебном участке в Суздальском районе. Они поссорились, и пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил внука ножом в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу.