Манчестер, Великобритания, 13 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, сегодня, 13 июля, представители «Манчестер Юнайтед» и амстердамский «Аякс» обсудят трансфер 24-летнего центрального защитника сборной Аргентины Лисандро Мартинеса.

«Манчестер Юнайтед»

В прошедшем сезоне Лисандро Мартинес принял участие в 24-х турах нидерландский Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также аргентинец получил четыре желтые карточки.

За «Аякс» Лисандро Мартинес выступает с 1 июля 2019 года после перехода из аргентинского клуба «Дефенса» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.