Москва, 13 июля 2022, 17:35 — REGNUM Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил видео на сингл Aushpana. Выход работы состоялся на странице лейбла «Газгольдер» во «ВКонтакте» 13 июля.
По сюжету ролика, выполненного в чёрно-белом цвете, музыкант едет на заднем сидении автомобиля Rolls-Royce, рассказывая о своём пути к славе. В съёмках клипа также поучаствовал коллега Басты по «Газгольдеру», Вадим Карпенко.
Напомним, 18 июня 2022 года Баста дал концерт на московском стадионе «Лужники». Мероприятие посетили 70 тысяч человек.
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