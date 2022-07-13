Москва, , 17:35 — REGNUM Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил видео на сингл Aushpana. Выход работы состоялся на странице лейбла «Газгольдер» во «ВКонтакте» 13 июля.

Баста Кадр из интервью для RTVI

По сюжету ролика, выполненного в чёрно-белом цвете, музыкант едет на заднем сидении автомобиля Rolls-Royce, рассказывая о своём пути к славе. В съёмках клипа также поучаствовал коллега Басты по «Газгольдеру», Вадим Карпенко.

Напомним, 18 июня 2022 года Баста дал концерт на московском стадионе «Лужники». Мероприятие посетили 70 тысяч человек.

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