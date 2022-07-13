Москва, 13 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) представил видео на сингл Aushpana. Выход работы состоялся на странице лейбла «Газгольдер» во «ВКонтакте» 13 июля.

Кадр из интервью для RTVI Баста

По сюжету ролика, выполненного в чёрно-белом цвете, музыкант едет на заднем сиденье автомобиля Rolls-Royce, рассказывая о своём пути к славе. В съёмках клипа также поучаствовал коллега Басты по «Газгольдеру» Вадим Карпенко.

Напомним, 18 июня 2022 года Баста дал концерт на московском стадионе «Лужники». Мероприятие посетили 70 тысяч человек.