Тамбовская область, 13 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство жительницы города Уварово, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Mr Seb Нож

По версии следствия, 7 июля 35-летний мужчина из города Кирсанова приехал на машине в Уварово к своей 34-летней знакомой. Около подъезда её дома он напал на женщину и несколько раз ударил её ножом, после чего сел в машину и уехал. Женщина смогла самостоятельно вызвать «скорую помощь». Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива, но сейчас находится в реанимации.

Злоумышленника задержали в городе Рассказово. Было возбуждено уголовное дело п статье «Покушение на убийство». Подозреваемый заключён под стражу. По его словам, на женщину он набросился с ножом «на почве ревности».