Симферополь, 13 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Крым станет транзитным регионом для туристов, направляющихся на курорты в Херсонской и Запорожской областях, которые откроются уже в 2023 году. Об этом 13 июля журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Готовимся к следующему году. В следующем году, я уверен, будут открыты курорты в Херсонской и Запорожской областях Украины. Крым будет транзитным регионом», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что через пять — десять лет Крымский полуостров должен стать «эталонным» курортом.