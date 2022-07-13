Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В Ленинградской области ищут новый дом 86 бездомным кошкам и пяти собакам-инвалидам, которых волонтеры эвакуировали из Донецка, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кот

Животных, оставшихся без попечения хозяев в Донецке, вывезли волонтеры на микроавтобусах и привезли в Ленобласть. Сейчас все животные отправлены на карантин, за их здоровьем наблюдают специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области.

«Животные размешены в приюте «Второй шанс» в поселке Синицыно Выборгского района», — рассказали в пресс-службе.

Приют готов отдать в хорошие руки котов, кошек и собак из Донбасса с трудной судьбой или принять в дар корм, игрушки, лотки.

«Шесть котов и собака — уже нашли свой новый дом», — отметили в обладминистрации, указав, что корм и всякие мелочи для животных можно оставить в районной государственной ветстанции с пометкой для НКО «Второй шанс».