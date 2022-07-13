Москва, 13 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о 1,6 млн украинцев, насильно удерживаемых властями РФ, достойно фиксации в медицинской энциклопедии, сообщила 13 июля официальный представить МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Ранее Блинкен публично заявил о том, что российские власти якобы насильно удерживают 1,6 млн украинцев, у которых предварительно отобрали паспорта Украины и выдают документы России.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала Захарова.

Напомним, в Вашингтоне также заявили о планах России закупить большую партию беспилотников у Ирана.