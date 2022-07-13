Лиссабон, , 17:22 — REGNUM 13 июля лиссабонский «Спортинг» объявил о завершении сделки по аренде 22-летнего португальского нападающего каталонской «Барселоны» Франсишку Тринкана. В расположение «сине-гранатовых» футболист вернется 30 июня 2023 года.

За «Барселону» Тринкан выступает с 3 августа 2020 года после перехода из «Браги» за 31 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро, а соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Франсишку Тринкан, выступая за «Вулверхэмптон» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.