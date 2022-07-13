Симферополь, 13 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Крым должен стать эталонным круглогодичным курортом в течение ближайших пяти-десяти лет. Об этом заявила журналистам 13 июля в ходе поездки на полуостров глава Ростуризма Зарина Догузова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Для нас в перспективе пяти-десяти лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным, современным круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Это абсолютно возможно», — цитирует Догузову «Крыминформ».

Догузова подчеркнула, что Крыму необходимо делать упор на развитие туристической инфраструктуры, количество современных гостиниц на полуострове должно увеличиться в разы.

«Должна быть конкуренция, чтобы соотношение цена-качество было адекватнее», — сказала глава Ростуризма.

Зарина Догузова 13 июля приехала с рабочей поездкой в Крым и Севастополь, здесь она проводит встречи с представителями турбизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о снижении турпотока в регион в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 30%, до 6 млн человек, из-за временной отмены авиасообщения с полуостровом.