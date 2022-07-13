Елец, Липецкая область, , 17:19 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области 31-летний Данила Ермаков арестован на два месяца по подозрению в убийстве 17-летней жительницы Волгоградской области, сообщил портал Gorod48 13 июля.

Клетка

Подозреваемый заключён под арест до 11 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 11 июля мужчина в районе Ледового дворца забил камнем девушку, которая возвращалась с прогулки. Она разговаривала со знакомым по видеосвязи — именно этим, по словам подозреваемого в убийстве, она и привлекла его внимание. Мужчина забросал тело травой и сбежал, однако его задержали вечером того же дня. После обыска у него дома следователи получили неопровержимые доказательства его причастности к убийству.

Мужчина привлекался к уголовной ответственности за покушение на разбойное нападение и применение насилия к сотруднику УФСИН. Назначена психиатрическая экспертиза, чтобы установить его вменяемость.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ельце убита 17-летняя девушка из Волгоградской области