Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал, когда увидит свет сериал по мотивам игры The Last of Us. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 13 июля.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

По словам Блойса, выход экранизации намечен на начало 2023 года. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Ранее стало известно, что ремейк The Last of Us 1 для PS5 ушел «на золото». Игра официально выйдет 2 сентября 2022 года на PS5.

