Вашингтон, 13 июля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал, когда увидит свет сериал по мотивам игры The Last of Us. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 13 июля.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

По словам Блойса, выход экранизации намечен на начало 2023 года. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Ранее стало известно, что ремейк The Last of Us 1 для PS5 ушел «на золото». Игра официально выйдет 2 сентября 2022 года на PS5.