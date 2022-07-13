В Венгрии объявят чрезвычайное положение в сфере энергетики
Будапешт, 13 июля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Правительство Венгрии готовится ввести чрезвычайное положение в энергетическом комплексе, заявил 13 июля глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
По его словам, такие меры вызваны высокой вероятностью того, что осенью дефицит газа будет ощущаться во всей Европе.
«В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа для осенне-зимнего отопительного сезона», — сказал Гуйяш.
На фоне этого сообщения, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание по проблемам энергоснабжения.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не готов даже обсуждать вопрос введения эмбарго на российский газ и какие-либо новые санкции в отношении «Газпрома» или «Газпромбанка».