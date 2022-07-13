Калуга, 13 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Калуге 13 июля возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

Как установлено следствием, 54-летний житель Калуги для удовлетворения сексуальных потребностей демонстрировал свои половые органы детям, не достигшим 12-летнего возраста. Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления и освободился из мест лишения свободы в декабре 2020 года.

Следователем допрошены малолетние потерпевшие, которые опознали подозреваемого мужчину, после чего его задержали. В ближайшее время перед судом будет поставлен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное педофилу-рецидивисту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.