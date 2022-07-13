Москва, , 17:33 — REGNUM Известный певец Влад Соколовский сделал предложение своей возлюбленной Ангелине Сурковой. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 13 июля.

Влад Соколовский Скриншот видео на YouTube-канале Влада Соколовского

«Один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я волновался, как мальчишка, и это было прекрасно! Да, у нас всё не как у всех, сначала ребенок, потом предложение, дальше свадьба!», — рассказал артист. Стоит отметить, что предстоящий брак станет для Соколовского вторым.

Напомним, впервые новость об отношениях Влада Соколовского и Ангелины Сурковой появилась в 2019 году. в марте 2022 года у пары родился сын.

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