Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области наградили первую команду областных медиков, работавших в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 13 июля в пресс-службе областной администрации.

lenobl.ru В Ленобласти наградили первую команду медиков, работавших в Енакиево

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый автопоезд с командой врачей узких специальностей и медицинским оборудованием из Ленинградской области прибыл в подшефный город Енакиево и разместился на базе городской больницы №1 в начале июня. За месяц работы областные медики провели более 2 тыс. исследований.

Читайте также: Губернатор Ленобласти оценил объёмы помощи подшефному городу Енакиево в ДНР

По возращению домой власти региона наградили первую команду медиков, работавших в Енакиево. Сотрудники Тихвинской, Кингисеппской и Всеволожской больниц получили почетные грамоты.

«Именно эти врачи и рентгенлаборанты были первыми от Ленобласти, проводившими осмотры населения в Енакиево. Они также выясняли потребность в медикаментах и высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, районы Ленинградской области помогут восстановить посёлки в агломерации города Енакиево в ДНР.