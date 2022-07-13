Вашингтон, 13 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Стива Деттельбаха на пост руководителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), сообщает 13 июля New York Times.

Matt H. Wade Белый дом США

По итогам голосования государственное агентство, ответственное за реагирование на всплеск насилия с применением оружия в стране, наконец получило постоянного руководителя. Ранее другой кандидат, выдвинутый президентом, был отвергнут сенаторами.

Сенат с небольшим перевесом утвердил Деттельбаха, который станет первым постоянным руководителем за последние семь лет.

Напомним, что Деттельбах является юристом по образованию и ранее был прокурором северного округа Огайо.