Москва, , 17:01 — REGNUM Заявления официальных лиц Вашингтона о планах России якобы закупить крупную партию иранских ударных беспилотников вызывают в Москве откровенное недоумение и должны оставаться на совести их авторов, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД России.

Беспилотник с пилотом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это «целенаправленный вброс, приуроченный к ближневосточному турне президента США Джозефа Байдена».

«Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана», — цитирует агентство слова источника.

«И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту «утку», хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джейка Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран», — пояснил источник агентства в МИД РФ.

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