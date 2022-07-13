Москва, 13 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Режиссёр Ладо Кватания ответил на обвинения рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в плагиате его клипа на песню URUS. Об этом 13 июля пишет Super в своём телеграм-канале.

Okras Рэпер Элджей

Кватания признался, что вдохновлялся другими произведениями для создания клипа на песню Hot Shit исполнителей Cardi B, Lil Durk и Канье Уэста (Йе), однако, по его словам, получившийся ролик — это собирательный образ, а не копирование видео на трек Элджея. «Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Busta Rhymes, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia», — объяснил режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2022 года Cardi B, Lil Durk и Канье Уэст представили клип на совместную песню Hot Shit, который поставил Ладо Кватания. Команда рэпера Элджея увидела в ролике «дешёвую копию» его клипа на трек URUS, записанный с блогером Рахимом Абрамовым (Rakhim).