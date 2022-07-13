София, 13 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Болгарии искатель кладов задержан по подозрению в присвоении предметов древней культуры. Об этом 13 июля сообщает БНР.

Болгария

По предварительным данным, 22-летний житель населенного пункта Осиково в Пловдивской области на юго-западе страны в течение последних нескольких лет занимался незаконными археологическими раскопками. В доме подозреваемого были обнаружены 127 золотых украшений времен Римской империи.

Как сообщают местные источники, общая стоимость ценностей превышает $300 тысяч.