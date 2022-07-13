Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области рассчитывают на помощь федеральных властей в завершении крупных проектов, реализуемых на приграничной территории региона, из которых в одностороннем порядке вышли страны ЕС. Об этом сообщила 13 июля на совещании комитета Совета Федерации по международным делам вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Lenobl.ru Александр Дрозденко в крепости в Ивангороде

В регионе надеются, что реализовать начатые в приграничных территориях проекты удастся при помощи замещения международного финансирования средствами федерального бюджета. Вместе с тем власти Ленобласти не отказываются от софинансирования незавершенных проектов в полном объеме.

«Необходимо разработать единый механизм решения комплекса финансовых и юридических вопросов, с которыми столкнулись участники программ приграничных регионов Северо-Запада. Это позволит достичь практических результатов развития приграничных регионов, станет важным подтверждением эффективности действий российской стороны в ответ на неправомерное, принятое в одностороннем порядке, решение Европейской комиссии», — прокомментировала Данилюк.

Напомним, Ленобласть до начала спецоперации и введения санкций вместе с соседними странами ЕС реализовывала проекты в сферах экономики, защиты окружающей среды, развития малого и среднего бизнеса, инноваций и образования, логистической и туристической инфраструктуры приграничных территорий. Среди них проекты улучшения экологической обстановки и систем водоснабжения в районе парка Монрепо в Выборгском районе, создания системы экологически безопасного ведения сельского хозяйства в Приозерском районе.

Также предполагалось продолжение развития уникального ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы, которое включало масштабную реконструкцию Большого порохового амбара Ивангородской крепости, полную реставрацию и благоустройство территории, строительство инженерных коммуникаций, создание музейного пространства. Планировалось продление до моста «Дружба» между Россией и Эстонией пешеходной набережной Ивангорода.

«Многие проекты находились в активной фазе реализации. При этом, в нарушение соглашений о финансировании и реализации программ, Еврокомиссия приостановила программы и реализацию проектов только на российской стороне», — пояснили в областной администрации.