13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Украине для покрытия дефицита бюджета необходима поддержка стран Запада в размере $9 млрд в месяц.

Оксана Переможенко, , 17:35 — REGNUM Киевскому режиму для покрытия дефицита бюджета необходима поддержка стран Запада в размере $9 млрд в месяц. Об этом 13 июля сообщила газета Financial Times.

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Уточняется, что эта сумма почти вдвое превышает предыдущий запрос Киева.

«Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», — приводит газета слова экономического советника украинского президента Олега Устенко.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram.

«Опять Украине кто-то должен…» — написал Игорь Ш.

«Их Запад уже послал?» — добавил Сергей Г.

«Считаю, Западу надо платить. И вообще, пора привыкать, что теперь они Украине конкретно должны. Всегда и все. Заводы им построить, дороги, зарплаты по 5 тысяч евро, победить коррупцию (ну, чтобы с украинца никто откатов не требовал, а он со всех [брал], и ничего ему не было), здания отремонтировать, врачей хороших и больницы, школы, электростанции, и чтоб вареники наконец сами в рот прыгали… Ну и восхвалять украинца, его гиднисть (достоинство. — О. П.) и свидомисть (сознательность. — О. П.), конечно», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«Если из украинского языка убрать фразу «нам должны» — страна начнет мычать, как глухонемые», — иронизирует Александр Б.

«Не, ну надо заплатить, раз надо», — смеется Олег Ч.

«То есть, грубо говоря, 100 миллиардов долларов в год? Что-то как-то скромненько», — не без сарказма отреагировал Женя Ф.

«Великие попрошайки. Интересно, долго их содержать будет Запад?» — задалась вопросом Юлия К.

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«Это они еще по-настоящему и не начинали попрошайничать», — прокомментировал Алексей О.

«Каждая европейская страна должна предоставлять от одного до десяти млрд долларов в месяц в зависимости от благосостояния страны — все эти деньги уходят на «защиту» этих же самых стран!» — с сарказмом написал Alex M.

«Морда не треснет?» — иронизирует Ирина.

«Было же недавно 5, куда ещё 4? Шубу, наверное, хотят?» — шутит Ivan.

«Маловато просят, чего уж там стесняться?» — смеется Helena G.

«Чувствуют — наступает конец… Надо готовиться к бегству…» — предположил Игорь К.

«А чего не 10? Маркетинговый ход такой — 9,99?» — шутит Ирина.

«Территории становятся меньше, а денег просят больше», — заметил 32 180.

«Половина промышленности остановлена, несколько миллионов людей выехали из страны, десятки тысяч военных погибли… А запросы на деньги возросли почти в два раза? На какие такие нужды? Да ещё и ежемесячно? Вот это аппетиты! Руководство страны всё нахапаться не может?» — не понимает «НемеZида».

«Еще к ним дополнительно губозакаточную машинку надо…» — с сарказмом добавила Екатерина Р.

«Аппетит приходит во время еды», — иронизирует Рустам М.

«Правильно, гулять так гулять! Чего мелочиться?» — с юмором подытожил Alexa P.