Ярославль, 13 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура выявила нарушения в работе подрядчика и заказчика работ при установке новых лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Общественная палата РФ Встреча на месте работ

Работы проводились в Дзержинском районе Ярославля. В мае ИА REGNUM сообщало о том, что жители домов пожаловались в прокуратуру и в Общероссийский народный фронт на затяжку с заменой лифтового оборудования. На место выезжали и представители Общественной палаты региона. Тогда подрядчик работ сообщал, что сроки сдвинулись из-за воровства со стороны жителей. Спустя два месяца прокуратура рассказала об иных нарушениях.

«Установлено, что в декабре 2021 года Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области и ООО «Трансэнерго» заключили договор на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации, замене лифтового оборудования многоквартирных жилых домов. Однако в ряде многоквартирных домов областного центра работы по замене оборудования произведены подрядчиком не в полном объеме, вопреки требованиям Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743. Изложенное послужило основанием для отказа Центральным управлением Ростехнадзора в выдаче актов о вводе лифтов в эксплуатацию», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Срок сдачи лифтов был сдвинут на месяц, за это время подрядчик устранил нарушения. Сейчас лифтовое оборудование уже работает

«По фактам нарушения сроков и качества работ, а также отсутствия контроля за их выполнением руководителям ООО «Трансэнерго» и Регионального фонда внесены представления, которые находятся в настоящее время на рассмотрении», — добавили в прокуратуре.

Вопрос остается на контроле региональной прокуратуры.