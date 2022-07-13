Симферополь, , 16:53 — REGNUM Глава Республики Крым опубликовал видео с камеры видеонаблюдения после конфликта между военнослужащими и местными жителями в Судаке. Видео появилось в телеграм-канале главы Крыма 13 июля.

Фрагмент видео Телеграм-канал Сергея Аксёнова

«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения. Надеюсь, это положит конец спекуляциям», — написал глава Крыма.

На кадрах видно, что по улице идут двое мужчин в гражданской одежде — брюках и футболках, в руках предметы, по очертаниям похожие на бутылки. Сам момент конфликта на видео отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму уже второй день обсуждают скандал вокруг драки военнослужащих, отдыхавших в санатории, с местными жителями. Конфликт произошёл вечером 12 июля. Изначально сообщалось о том, что якобы несколько местных жителей избили одного военнослужащего, у которого на кепке был знак Z. Позже полиция, а затем и глава Крыма сообщили, что военнослужащих было двое, они были в гражданской одежде, на которой не было буквы Z или иных символов, до этого отдыхали в баре, а конфликт носил исключительно бытовой характер.

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