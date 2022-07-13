Москва, , 16:57 — REGNUM В отношении известного комика Максима Галкина возбуждено уголовное дело. Об этом 13 июля сообщил портал «Телепрограмма» со ссылкой на экс-депутата («ЛДПР») Романа Худякова.

Максим Галкин Кадр из интервью

«28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость», — заявил политик. По словам Худякова, уголовное дело завёл центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области.

Напомним, в феврале 2022 года Максим Галкин вместе с семьёй покинул территорию России. С того момента артист находится в Израиле, где даёт выступления для местных поклонников.

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