Москва, 13 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В отношении известного комика Максима Галкина возбуждено уголовное дело. Об этом 13 июля сообщил портал «Телепрограмма» со ссылкой на экс-депутата Госдумы от ЛДПР Романа Худякова.

Кадр из интервью Максим Галкин

«28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость», — заявил политик. По словам Худякова, уголовное дело завёл центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области.

Напомним, в феврале 2022 года Максим Галкин вместе с семьёй покинул территорию России. С того момента артист находится в Израиле, где даёт выступления для местных поклонников.