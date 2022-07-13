Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Демократическая партия США за последние три месяца сумела привлечь на предвыборную кампанию рекордные $40,7 млн, сообщает 13 июля Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным комитета, готовящего Демократическую кампанию к переизбранию в Конгресс, данная сумма является крупнейшей за всю историю сборов во время вторых кварталов предвыборного года.

Отмечается, что американцы стали активнее выделять средства на переизбрание демократов на фоне волны массовых расстрелов и решения Верховного суда отменить постановление от 1973 года, обеспечивавшее конституционное право на аборты по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон Десантис установил новый рекорд по сбору средств на предвыборную кампанию. Десантис намерен переизбираться на пост губернатора на второй четырехлетний срок. За месяц политику удалось собрать почти $10,5 млн.

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