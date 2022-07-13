Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил новые образцы городского электрического общественного транспорта. Губернатору показали трамваи и троллейбусы, которые поступили в регион, сообщает 13 июля пресс-служба Смольного.

Electrotrans.spb.ru Троллейбус в Петербурге

С новой техникой предприятий Вологды, Минска и Петербурга, которая скоро будет доставлять жителей и гостей города в различные пункты, Беглов на полигоне техобслуживания «Улица Шаврова», принадлежащем ГУП «Горэлектротранс».

Транспорт, который показали губернатору, оснащён системой безопасности, которая снижает риск образования дорожно-транспортных происшествий. Умная система реагирует на препятствие и, если водитель проигнорирует внешние условия, она сама может снизить скорость транспорта или вовсе остановить его. Кроме этого состояние водителей также будет контролироваться.

«За два года город закупит порядка 500 «умных» трамваев и троллейбусов, оснащённых необходимым оборудованием, — заявил Беглов. — Мы сейчас провели эксперимент. Установленные в трамвае видеокамеры и радар среагировали на препятствие и мгновенно снизили скорость вплоть до остановки. Еще один очень важный элемент — система, которая следит за состоянием водителя и подает сигнал при отклонении от нормы».

В течение шести лет Петербург получит более 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, почти 600 низкопольных троллейбусов и такое же количество трамваев. Отметим, что общая сумма средств на развитие «Горэлектротранса» составит 123 млрд рублей.