Вашингтон, 13 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Компания Microsoft в рамках реорганизации бизнеса сократила почти 1% из 180 тыс. своих сотрудников. Об этом 13 июля пишет «Хабр».

Ben Franske Microsoft

Как отмечает издание, сокращения коснулись различных служб из разных стран, в том числе, подразделений, отвечающих за обслуживание клиентов и работу с партнёрами. Однако в компании подчёркивают, что это никак не говорит об ухудшении экономической ситуации — напротив, Microsoft собирает увеличить штат сотрудников в 2022 году.

Ранее Microsoft заключила сделку о покупке студии-разработчика игр Activision ещё в январе 2022 года. Однако официально покупка компании за $68,7 млрд состоится в начале 2023 года.