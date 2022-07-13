Заветинский район, Ростовская область, 13 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Заветинском районе Ростовской области встретили участников конного похода, посвящённого 80-летию подвига воинов 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Конников радушно приветствовали на хуторе Шебалин.

Kazak-dona.com Селяне встретили участников конного перехода

Маршрут протяженностью 470 километров пролегает через сёла Садовое, Кануково, Салын-Тугтун Сарпинского района Калмыкии, поселок Зимовники, станицу Кутейниковскую и слободу Большая Мартыновка Ростовской области. По пути конники возлагают цветы к воинским мемориалам и захоронениям.

ИА REGNUM сообщало, что конники отправились в путь 10 июля. Они пройдут по местам боевой славы дедов и прадедов, задержавших в 1942 году на Дону многократно превосходящие силы немецко-фашистских войск, обеспечив переправу ряда соединений Красной армии.